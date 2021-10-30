Київ виділив 2 мільярди гривень, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам.
Дивися повний текст Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть — місто виділило 2 мільярди.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18
Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть — місто виділило 2 мільярди.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18
Але для теплокомуненерго газ не дорожчав, то куди дів 2 мільярди Кличко?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:52
(для Київтеплоенерго частка газу у структурі тарифу на тепло досягає 80%», — заявили в КМДА.
Хтось дуже хоче одержати 2 мільярди грн. просто-так.
При часткі газу в тарифі опалення 80% , вартість 1 Гкал :
(7,42грн +2,10)грн. х 131,57 м.куб./0,8 = 1565,68 грн.
По тарифу Киева: 1 Гкал = 1654 грн., тобто завищена. За що 2 мільярди грн.?
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:23
От на все підуть, аби лиш не економити...
А потім "провітрюють" і "опалюють вулиці".
Зливають в каналізацію теплу воду (1°/1літр.води ~ 1°/1м³.повітря).
А ще -- взимку розігрівають житло й крамниці до 20°+... Сумно бачити як звузився діапазон зручних температур для людей. :(
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:30
Не знаю, ситуацию "по Киеву", но могу сказать "по Украине".
Город обласного подчинения, при чём одного из ключевых в плане энергетики:
Газа - нет.
Центрального отопления - нет.
Горячей воды - нет.
Субсидий официально - нет.
Заработную плату практически все работники - не получают с лета.
Счёт за электричество, в этом месяце получили в 3 раза больше, чем за последний месяц отопительного сезона прошлого года - в апреле этого года.
Самые лучшие пожелания, для всего ЛГБТ(зелёного цвета) звучат из каждой подворотни.
Никто и ничего уже не обещает.
Кто смог работают и вывезли семьи в Польшу, РФ, Турцию, Белоруссию, сейчас пошел новый тренд - осваивают Израиль.
Вопрос:
- Скоро ли такое будет и в Киеве?
И какой неполноценный думает, что его не зацепит происходящее?
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