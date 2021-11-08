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Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Карантин вплинув на ринок оренди нерухомості в негативну сторону, але ситуація поступово повертається до нормального стану.
Дивися повний текст Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається на ринку оренди житла
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