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Ціни почали зростати: експерт
розповів, що відбувається...

Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:31

Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається...

Пропонуємо до обговорення:
Карантин вплинув на ринок оренди нерухомості в негативну сторону, але ситуація поступово повертається до нормального стану.

Дивися повний текст Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається на ринку оренди житла.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:31

цены стали расти по тому что многие покупают квартиры под аренду, а на рынке первички цены действительно начали рости https://nerukhomi.ua/n-zhk-lucky-land-kiev/ Lucky Land квадратный метр подорожал на 400$
Феодал
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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