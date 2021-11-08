Карантин вплинув на ринок оренди нерухомості в негативну сторону, але ситуація поступово повертається до нормального стану.
Дивися повний текст Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається на ринку оренди житла.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:31
Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається...
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Дивися повний текст Ціни почали зростати: експерт розповів, що відбувається на ринку оренди житла.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:31
цены стали расти по тому что многие покупают квартиры под аренду, а на рынке первички цены действительно начали рости
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