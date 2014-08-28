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«Дію» оновили і
прибрали одну функцію

«Дію» оновили і прибрали одну функцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:47

«Дію» оновили і прибрали одну функцію

Пропонуємо до обговорення:
Державний портал "Дія" оновили. Функцію "Видалити сертифікат" прибрали.

Дивися повний текст «Дію» оновили і прибрали одну функцію.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:47

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