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«Дію» оновили і прибрали одну функцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Державний портал "Дія" оновили. Функцію "Видалити сертифікат" прибрали.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:47
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