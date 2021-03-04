Придбання житлової нерухомості вимагає від інвестора хоча б мінімальної обізнаності у відповідній термінології.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:27
Квартира без сантехніки: недбалість забудовника чи норма?
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Дивися повний текст Квартира без сантехніки: недбалість забудовника чи норма?.
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