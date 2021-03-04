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Квартира без сантехніки:
недбалість забудовника чи норма?

Квартира без сантехніки: недбалість забудовника чи норма?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:29

Квартира без сантехніки: недбалість забудовника чи норма?

Пропонуємо до обговорення:
Придбання житлової нерухомості вимагає від інвестора хоча б мінімальної обізнаності у відповідній термінології.

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R2
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_Klim
 
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