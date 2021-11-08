RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ призначив дату перегляду
програми для України

МВФ призначив дату перегляду програми для України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:55

МВФ призначив дату перегляду програми для України

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд має намір розглянути питання про виділення Україні наступного траншу 22 листопада.

Дивися повний текст МВФ призначив дату перегляду програми для України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96187
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:55

пересмотрят на сколько ещё петлю можно затянуть
велвел
 
Повідомлень: 16
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Меморандум з МВФ передбачає відмову України від... 1, 2
R2 » Сер 10 лис, 2021 10:09
16 1430
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 18:04
Bobua
Справа «Роттердам+»: названо дату слухання апеляції...
R2 » Вів 09 лис, 2021 10:15
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 10:15
sergiykopyl
ЄБРР виділив гроші на погашення боргів України за...
R2 » Пон 08 лис, 2021 22:25
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 22:25
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34665)
12.11.2021 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.