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МВФ призначив дату перегляду програми для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд має намір розглянути питання про виділення Україні наступного траншу 22 листопада.
Дивися повний текст МВФ призначив дату перегляду програми для України
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:55
пересмотрят на сколько ещё петлю можно затянуть
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велвел
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