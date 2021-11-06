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Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:57
Афера не в лічильниках, вона значно більша. В Постанові немае умови обов"язкової заміни лічильників. Та і сенсу міняти лічильники немае, вони все одно не будуть рахувати калорійність газу.
Немае ніякої різниці, кіловати це, чи м.куб. Все легко перераховуеться.
Сенс ціеї постанови: підняти ціну на газ на 10...20% : нормативна теплоемкість газу 7600ккал/куб., а будуть рахувати по 8000...9000 ккал/куб., як кому захочеться.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 10:39
deneg net написав: Civis написав:
Больше причин будет думать головой на следующих выборах и не голосовать "по приколу" за лицедеев и свадебных фотографов.
Чтобы не голосовать "по приколу" нужно сначала получить хотябы одного кандидата "не по приколу". А пока реальный прикол выходит: при одном газ дорожает в десять раз, а при другом начинается химия с подсчётами кубов. При одном активно разрабатывается схема грабежа на транспортировке, а другой безсовестно этой схемой пользуется. Неужели больше не на чем зарабатывать?
Голосуй не голосуй, всё равно получишь буй
Это было заложено еще при пятом
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:19
На палю всіх!
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