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Українці платитимуть за газ
по-новому: кубометри...

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:57

Афера не в лічильниках, вона значно більша. В Постанові немае умови обов"язкової заміни лічильників. Та і сенсу міняти лічильники немае, вони все одно не будуть рахувати калорійність газу.
Немае ніякої різниці, кіловати це, чи м.куб. Все легко перераховуеться.
Сенс ціеї постанови: підняти ціну на газ на 10...20% : нормативна теплоемкість газу 7600ккал/куб., а будуть рахувати по 8000...9000 ккал/куб., як кому захочеться.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:17

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

За словами керівника програм аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, для споживача така система дасть низку переваг. Перш за все, споживачі зможуть порівнювати обсяги енергії, які вони отримують від газу, наприклад, з електроенергією.



Ні. Не зможуть... :(

Газовики чомусь люблять вказувати в платіжках вищу теплоту згорання (це та, що з конденсацією водяної пари і т.д...) Майже 11кВт/м³ пишуть? У кого є платіжка під руками?
А котли так не вміють. Навіть конденсатні. Викидають гарячі продукти згорання на вулицю. Спалювати на газовій плиті і забити витяжки!? Так чадний газ же ж..
Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.

Отже, в результаті буде 9кВт/м³.

На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:50

Ну на фиг такое счастье, двухзонный электросчётчик стоит 2 тыс., КПД 100% и без мухлежа с теплотой сгорания.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 05:03

  Civis написав:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67572

Инициаторы - 95 квартал: Жупанин Андрій Вікторович, Припутень Дмитро Сергійович, Горобець Олександр Сергійович, Юрченко Олександр Миколайович, Мулик Роман Миронович, Камельчук Юрій Олександрович, Марчук Ігор Петрович, Пивоваров Євген Павлович, Бакумов Олександр Сергійович

Главный комитет: Герус А.М. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг - косоокий слуга бородатой бабушки.

Больше причин будет думать головой на следующих выборах и не голосовать "по приколу" за лицедеев и свадебных фотографов. Зробили нас разом!


А за кого голосувати, може за Порошенка, який з Гонтарєвою на пару обвалили гривню в 3 рази, обікрали всіх українців і пенсії 50 ойро?
Mirax
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