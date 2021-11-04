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Міжбанк: курс долара
неочікувано злетів

Міжбанк: курс долара неочікувано злетів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17

Міжбанк: курс долара неочікувано злетів

Пропонуємо до обговорення:
От не може українська дійсність та ментальність жити без стресів. І наш валютний міжбанк цієї п'ятниці - найкраще тому підтвердження.

Дивися повний текст Міжбанк: курс долара неочікувано злетів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17

А на чому заробили "спекулянти"? :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17

спекуляція
I -ї, ж.
1》 Скуповування та перепродаж цінностей (цінних паперів, товарів, майна і т. ін.) з нестійким курсом для одержання зиску на різниці в курсі, цінах.
|| Незаконне скуповування та перепродаж товарів за підвищеними цінами для наживи. Валютна спекуляція.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:19

спекуляція
—————————————————————————————
ПЕРЕПРО́ДАЖ (продаж купленого раніше), ПЕРЕПРО́ДУВАННЯ, ВІДПРО́ДАЖ рідше. Борис Кулик був сином якогось зайшлого у наші краї славгородського купця, який промишляв перепродажем худоби (М. Чабанівський); Цілий рік турботи та клопоти, купування та перепродування (Панас Мирний); Один ґазда має на відпродаж плужок дуже придатний і легкий (І. Чендей). - Пор. спекуля́ція.
—————————————————————————————
СПЕКУЛЯ́ЦІЯ (скуповування та перепродування чого-небудь для одержання прибутку), ҐЕШЕ́ФТ зневажл., ГЕНДЛЯ́РСТВО зневажл., БАРИ́ШНИЦТВО заст. - Пор. перепро́даж.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:31

Re: Міжбанк: курс долара неочікувано злетів

  Bobua написав:спекуляція
—————————————————————————————
ПЕРЕПРО́ДАЖ (продаж купленого раніше), ПЕРЕПРО́ДУВАННЯ, ВІДПРО́ДАЖ рідше. Борис Кулик був сином якогось зайшлого у наші краї славгородського купця, який промишляв перепродажем худоби (М. Чабанівський); Цілий рік турботи та клопоти, купування та перепродування (Панас Мирний); Один ґазда має на відпродаж плужок дуже придатний і легкий (І. Чендей). - Пор. спекуля́ція.
—————————————————————————————
СПЕКУЛЯ́ЦІЯ (скуповування та перепродування чого-небудь для одержання прибутку), ҐЕШЕ́ФТ зневажл., ГЕНДЛЯ́РСТВО зневажл., БАРИ́ШНИЦТВО заст. - Пор. перепро́даж.

Давайте смотреть беспристрастно:
1. Землю продали. Большая часть земли в иноземном владении.
2. Порты продали. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/06/26/662312/
3. Заводы продали. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/10/27/679108/ говорят не последний.
4. Заводы вырезали на металолом и продали. когда вся Европа запретила экспорт металолома Украина только за этот год в 19 раз нарастила его экспорт. https://ukrrudprom.com/news/Ukraina_s_n ... 9_raz.html
5. Енергетику завалили, шахты стоят без заработных плат годами. https://kvpu.org.ua/uk/news/4913-perekl ... e-vdastsia
6. Электростанции остановлены. https://ua.energy/blocks/?fbclid=IwAR1Y ... 2yC5QItMKM
7. Институты, НИИ, КБ - продали уничтожили. https://www.wing.com.ua/content/view/29042/55/
8. Больницы оптимизированы - закрыты, врачи выехали, кто смог - даже Кравчук и тот не в 4 отделе, а в Германии(может сразу - сдадимся им?)
9. Открыли казино - странно клоуны грозились миллирдными доходами - наверное в Кипре?
10. Крым, Донбасс - продали, с людьми.
..............................................
1001. Чужих собак отобрали и продали.

Откуда экономика и сбор налогов, если всё и всех продали и вывели?
Даже те, кто работал - стоят без заработной платы.
Даже за "игру на пианино" и то, вероятно, в Швецию платят?
И при чём здесь Украина и её национальное платёжное средство?
Ведь официально, даже хлеб покупаем иноземный.
Вы вероятно знаете, кого ещё, в Украине можна продать?

Молчите, ибо торговцы чужими собаками - продадут оптом ВСЕХ по частям - кого Румынии, Венгрии, Польше, Белоруссии, Рифляндии,...
Kudrjavuy
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