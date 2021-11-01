Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:25
У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
Додано: Нед 14 лис, 2021 18:45
Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне".
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.
Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:12
Мы же не хотим, чтоб Украина скатилась до уровня Европы, где избиение полицией протестующих - обычное дело. Уже проходили 8 лет назад.
Или, вот, например, Дубаи, абсолютная монархия, ковид победили, но по пустыне даже в одиночестве нужно идти в маске, чтоб не получить космический штраф. Придумал правитель какой-нибудь маразм, и все жители страны подчиняются, или наказываются, вплоть до смертной казни
|