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Чи законно вимагати
COVID-сертифікат і чи це не є...

Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:25

У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:45

Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне". :)
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.

Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:12

  ЛАД написав:Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне". :)
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.

Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.

Мы же не хотим, чтоб Украина скатилась до уровня Европы, где избиение полицией протестующих - обычное дело. Уже проходили 8 лет назад.
Или, вот, например, Дубаи, абсолютная монархия, ковид победили, но по пустыне даже в одиночестве нужно идти в маске, чтоб не получить космический штраф. Придумал правитель какой-нибудь маразм, и все жители страны подчиняются, или наказываются, вплоть до смертной казни
safonovstanislav
 
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