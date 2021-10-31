В Україні станом на жовтень середня пенсія судді становила 91,2 тис. грн.
Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 10:19
Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:28
Завидую тем кто свалил из страны, они хоть может и не в шоколаде, но хоть не видят этого позора.
P.S. А сколько там у нас времени проходит от революции до революции ? Или в нынешней редакции любой потенциальный революционер агент кремля ?
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