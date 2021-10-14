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Інспектори штрафують водіїв із «неоновленими»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці почали пильніше перевіряти документи автолюбителів після внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, які передбачають збільшення штрафу з 510 грн до 3400 грн за керування авто за наявності водійського посвідчення з нерозділеними категоріями.
Дивися повний текст Інспектори штрафують водіїв із «неоновленими» водійськими посвідченнями: чи мають законні підстави
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