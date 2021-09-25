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До курорту Буковель узимку пустять більше поїздів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 08:43
Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» цієї зими планує збільшити кількість поїздів у напрямку гірськолижного курорту Буковель у Карпатах.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 08:43
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