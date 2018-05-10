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Аналітики оновили рейтинг найвразливіших економік світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 09:03
Пропонуємо до обговорення:
Експерти німецького рейтингового агентства Scope Ratings оцінили 95 країн за вразливістю та стійкістю до зовнішньоекономічних ризиків. Антилідерами рейтингу стали економіки Лівану, Замбії та Анголи.
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