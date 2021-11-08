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Коли шлюб можуть визнати недійсним:
варіанти редагування...

Коли шлюб можуть визнати недійсним: варіанти редагування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:01

Коли шлюб можуть визнати недійсним: варіанти редагування...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи дізнався у Мінюсту, коли шлюб можуть визнати недійсним.

Дивися повний текст Коли шлюб можуть визнати недійсним: варіанти редагування шлюбного договору.
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