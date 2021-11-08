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За 10 місяців Мінфін продав
ОВДП на 209,7 млрд гривень,...

За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 209,7 млрд гривень,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19

За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 209,7 млрд гривень,...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-жовтні Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 209,7 млрд гривень, 2 459 млн доларів і 420 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Дивися повний текст За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 209,7 млрд гривень, $2,5 млрд і €420 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19

Третья часть бюджета страны по факту состоит из ОВГЗ....
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