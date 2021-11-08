У січні-жовтні Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 209,7 млрд гривень, 2 459 млн доларів і 420 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.
Дивися повний текст За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 209,7 млрд гривень, $2,5 млрд і €420 млн.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19
За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 209,7 млрд гривень,...
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Дивися повний текст За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 209,7 млрд гривень, $2,5 млрд і €420 млн.
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