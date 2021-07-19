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SpaceX вивела в
космос ще 53 супутники

SpaceX вивела в космос ще 53 супутники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:28

SpaceX вивела в космос ще 53 супутники

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія SpaceX Ілона Маска 13 листопада провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка доправила на орбіту 53 інтернет-мінісупутники в рамках проєкту Starlink.

Дивися повний текст SpaceX вивела в космос ще 53 супутники.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:29

Которые нельзя сбить палкой и которые полностью автономные.
p_a_l
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