Американська компанія SpaceX Ілона Маска 13 листопада провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка доправила на орбіту 53 інтернет-мінісупутники в рамках проєкту Starlink.
Дивися повний текст SpaceX вивела в космос ще 53 супутники.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 08:28
SpaceX вивела в космос ще 53 супутники
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Дивися повний текст SpaceX вивела в космос ще 53 супутники.
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