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З 2023 року всі вітчизняні
будматеріали перейдуть на...

З 2023 року всі вітчизняні будматеріали перейдуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:37

З 2023 року всі вітчизняні будматеріали перейдуть на...

Пропонуємо до обговорення:
Із січня 2023 року всі будівельні матеріали, виготовлені в Україні, повинні будуть відповідати європейським нормам.

Дивися повний текст З 2023 року всі вітчизняні будматеріали перейдуть на євростандарти — Мінрегіон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:38

Не надоело под чужую дудку плясать?
p_a_l
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