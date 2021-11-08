Із січня 2023 року всі будівельні матеріали, виготовлені в Україні, повинні будуть відповідати європейським нормам.
Дивися повний текст З 2023 року всі вітчизняні будматеріали перейдуть на євростандарти — Мінрегіон.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 08:37
З 2023 року всі вітчизняні будматеріали перейдуть на...
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Дивися повний текст З 2023 року всі вітчизняні будматеріали перейдуть на євростандарти — Мінрегіон.
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