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Картину Ван Гога продали на
аукціоні майже за $36 мільйонів

Картину Ван Гога продали на аукціоні майже за $36 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:43

Картину Ван Гога продали на аукціоні майже за $36 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Акварельне полотно сцени збору врожаю під назвою "Meules de blé" ("Пшеничні стоги") Вінсента Ван Гога, яке під час Другої світової війни конфіскували нацисти, продали на аукціоні Christie’s за 35 855 000 доларів.

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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:44

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