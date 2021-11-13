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Українці почали забирати
гривні з депозитів

Українці почали забирати гривні з депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:33

Українці почали забирати гривні з депозитів

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками липня-вересня цього року обсяг депозитів населення в гривні скоротився на 1,4%.

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