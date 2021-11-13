За підсумками липня-вересня цього року обсяг депозитів населення в гривні скоротився на 1,4%.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:33
Українці почали забирати гривні з депозитів
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Дивися повний текст Українці почали забирати гривні з депозитів.
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