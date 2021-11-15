В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
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Цікава ініціатива. Заразом підтримати спорт, культуру, внутрішній туризм. Фактично це держпідтримка цих сфер економіки і одночасно підвищення рівня вакцинації, тобто зменшення наватаження на медицину. Отже ідея гарна, подивимося, яка буде реалізація
Ferox написав:Интересная статья сегодня на Корреспонденте Европу вновь захлестнул COVID. Помогает ли вакцина: В Германии самый высокий уровень заражений с начала пандемии. Великобритания вводит третью дозу вакцины, а Австрия обдумывает расширить локдаун и на вакцинированных. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предложил обязать переболевших и привитых от COVID-19 сдавать дополнительные тесты для посещения мероприятий. При этом в Германии говорят, что коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях. Ранее Корреспондент.net писал, что коронавирусом рано или поздно заразятся все, даже вакцинированные, которые могут распространять инфекцию без симптомов.
Не мешало бы ссылку на конкретную статью указать. А то слишком уж антивакцинаторским фейком попахивает.
espanol написав:Цікава ініціатива. Заразом підтримати спорт, культуру, внутрішній туризм. Фактично це держпідтримка цих сфер економіки і одночасно підвищення рівня вакцинації, тобто зменшення наватаження на медицину. Отже ідея гарна, подивимося, яка буде реалізація
Посадити 1 мільярд дерев та платити зарплатню 4000 євро - теж гарні ідеї.
А по факту маємо ріст цін на продукти харчування та комуналку на 50% і скорочення субсидій на 50%.