В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію

Додано: Вів 16 лис, 2021 19:22

Мне идея нравится. А считать я умею поэтому легко вижу многочисленные стороны данного решения. Хорошо бы еще, если бы это был не фейк, который изощренно подготовлен российским агрессором с целью навредить имиджу украинской власти.



Ведь если еще не понятно, то ситуацию с пандемией я считаю целесообразным рассматривать с точки зрения предположения о начавшейся третьей мировой войне. Да она еще находится в начальной стадии и нет масштабных действий, но биологическое оружие уже введено в дело.



В этом контексте правительство должно озаботится в первую очередь своими человеческими ресурсами. А с этим в Украине напряженка. На предприятиях многих сейчас людей катастрофически уже не хватает. В этой связи нужно всеми силами их стараться сохранить максимально здоровыми и живыми пока численность населения не начнет расти.



Человек обычный - существо глупое и в вопросах здоровья ну совсем не разбирается. А что же говорить о биологическом оружии тогда. Здесь должны править медицинские специалисты - вирусологи. Но им мешает так называемая свобода слова, которой во всю пользуются террористы, которые распространяют вирус по странам мира и препятствуют своими вбросами в информпространство повышению индивидуальной защиты населения. Если человек обманут этими вбросами, то он не пойдет вакцинироваться.



Выход правильный это ласковые уговоры, финансовая мотивация, запуск государственной изощренной пропаганды о пользе вакцины не для здоровья, а для сохранения жизни! Этим надо заниматься и с чего то начинать. Хорошо что хоть вакцина еще какая-то есть в наличии. Значит надежда есть.



Теперь рассмотрим и оценим затраты на случаи 1) если человек сделает вакцину и останется жить и 2) если тяжело заболеет или даже умрет.



1) Вакцина уже закуплена, дополнительных затрат для государства +1000 грн в виде социальной выплаты привившимся и в итоге оставшимся живыми. Живые люди работают, тратят деньги поддерживают экономику и размножаются.



2) Вакцина закуплена и не использована, человек заболел - его затраты 10000-80000 грн

на лечение плюс больничный и слабое работоспособное состояние в течении 1-3 месяцев. А если он умер, то семья получит выплату на захоронение (зависит от каких то факторов), а экономика Украины лишится субъекта, который работал и создавал ценности и блага для страны в целом, для армии, для детей и т.д.



Первый вариант выгоднее для государства и общества. А деньги по сравнению с жизнью людей это ерунда - напечатали и забыли.



Вывод: эту идею поддерживаю двумя руками. Недостатков мало, а преимуществ масса.