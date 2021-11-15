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В Україні платитимуть по
тисячі гривень за вакцинацію

В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:40

Re: В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію

Антиваксів не загітує, раз вони самі плотять за фальшсерти... Їх би платна вакцинація загітувала :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:22

Мне идея нравится. А считать я умею поэтому легко вижу многочисленные стороны данного решения. Хорошо бы еще, если бы это был не фейк, который изощренно подготовлен российским агрессором с целью навредить имиджу украинской власти.

Ведь если еще не понятно, то ситуацию с пандемией я считаю целесообразным рассматривать с точки зрения предположения о начавшейся третьей мировой войне. Да она еще находится в начальной стадии и нет масштабных действий, но биологическое оружие уже введено в дело.

В этом контексте правительство должно озаботится в первую очередь своими человеческими ресурсами. А с этим в Украине напряженка. На предприятиях многих сейчас людей катастрофически уже не хватает. В этой связи нужно всеми силами их стараться сохранить максимально здоровыми и живыми пока численность населения не начнет расти.

Человек обычный - существо глупое и в вопросах здоровья ну совсем не разбирается. А что же говорить о биологическом оружии тогда. Здесь должны править медицинские специалисты - вирусологи. Но им мешает так называемая свобода слова, которой во всю пользуются террористы, которые распространяют вирус по странам мира и препятствуют своими вбросами в информпространство повышению индивидуальной защиты населения. Если человек обманут этими вбросами, то он не пойдет вакцинироваться.

Выход правильный это ласковые уговоры, финансовая мотивация, запуск государственной изощренной пропаганды о пользе вакцины не для здоровья, а для сохранения жизни! Этим надо заниматься и с чего то начинать. Хорошо что хоть вакцина еще какая-то есть в наличии. Значит надежда есть.

Теперь рассмотрим и оценим затраты на случаи 1) если человек сделает вакцину и останется жить и 2) если тяжело заболеет или даже умрет.

1) Вакцина уже закуплена, дополнительных затрат для государства +1000 грн в виде социальной выплаты привившимся и в итоге оставшимся живыми. Живые люди работают, тратят деньги поддерживают экономику и размножаются.

2) Вакцина закуплена и не использована, человек заболел - его затраты 10000-80000 грн
на лечение плюс больничный и слабое работоспособное состояние в течении 1-3 месяцев. А если он умер, то семья получит выплату на захоронение (зависит от каких то факторов), а экономика Украины лишится субъекта, который работал и создавал ценности и блага для страны в целом, для армии, для детей и т.д.

Первый вариант выгоднее для государства и общества. А деньги по сравнению с жизнью людей это ерунда - напечатали и забыли.

Вывод: эту идею поддерживаю двумя руками. Недостатков мало, а преимуществ масса.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:29

  Вадим Жураковский написав:
  Bobua написав:Ferox
Ні...
Треба встигнути щепитись до 19.
А потім ще й змогти зайти в ДіЯ в перші хвилини ночі -- до того як вона впаде... ;)

может наоборот? Кто до 19 не попадает под программу

Ні. Це була би якась неправильна "гра в кальмара" :)
Bobua
 
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