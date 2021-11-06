Попри те, що увесь світ переживає енергетичну кризу, українці не відчуватимуть нестачі тепла та світла.
Дивися повний текст Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не залишить без тепла та світла.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:42
Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не залишить без тепла та світла.
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:50
А как до выборов то пел по ушам за цены, а оно вон как запел теперь возрадуйтесь плебеи что у вас вообще свет и тепло будет хоть по каким ценам.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52
Re: Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не...
Уголь, говорите, с казённых шахт?
Негоже итальянскому...(польскому еврею) украинцев так разводить.
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