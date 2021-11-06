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Зеленський про кризу в
енергетиці: держава нікого не...

Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:42

Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не...

Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що увесь світ переживає енергетичну кризу, українці не відчуватимуть нестачі тепла та світла.

Дивися повний текст Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не залишить без тепла та світла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:42

Мессия :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:06

В рамках "програми президента"?
apyvovar
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:03

  Igorten написав:Мессия :)

Дай бы Бог, чтобы и кончил так же.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:50

Доживём до февраля...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:10

"Зігріємо кожного"
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:50

А как до выборов то пел по ушам за цены, а оно вон как запел теперь возрадуйтесь плебеи что у вас вообще свет и тепло будет хоть по каким ценам.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52

Re: Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не...

Уголь, говорите, с казённых шахт?
https://kvpu.org.ua/uk/news/4913-perekl ... e-vdastsia

https://kvpu.org.ua/uk/news/4949-shakht ... zarobliaty
Негоже итальянскому...(польскому еврею) украинцев так разводить.
Kudrjavuy
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