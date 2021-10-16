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Тисячу Зеленського не дадуть
грошима на руки і обмежать...

Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:00

Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать...

Пропонуємо до обговорення:
Ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Дивися повний текст Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать її використання — ОП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:00

Нам когда то на корпоративе под Новый год подарили по 300 грн на взнос в Дельта фонд. Типа проценты будут расти и на пенсию даже хватит.
Обанкротился этот фонд через год. Хорошо что должны не остались.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:56

Вообщем,всё сделано,чтобы никто не получил.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:58

Недавно возобновились разговоры про запуск обязательного накопительного пенсионного страхования, скорее всего тысячу предложат вложить туда для "легкого" старта)))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:00

«Ключевое на самом деле здесь — это не тысяча за вакцинацию"
Точно сказал.Ключевым на самом деле,в данной информации есть слово БУДЕТ,которое употреблялось 8 раз.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:10

  Scotch написав:Вообщем,всё сделано,чтобы никто не получил.

Как это никто, если в бюджете по 3 ярда предусмотрено?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:14

  Dikoy написав:
  Scotch написав:Вообщем,всё сделано,чтобы никто не получил.

Как это никто, если в бюджете по 3 ярда предусмотрено?

Все получат не переживайте, уже вижу в каждом селе очередь в "театри, концерти, книги, кіно" и особенно "в туризм" за ковидную тысячу. Скромный номер во львовском отеле От 750 грн/сутки. Гуляем на все. Мудрость нашей власти поражает. После этих локдаунов цены На транспорт сделают ещё Х2 чтобы отбить убытки. Например метро в Киеве вот вот по 20 грн.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:36

Быдлотыща.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:05

В Украине это уже традиция юлина тысяча,витина,а теперь вовина.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:01

Сноп сена в стойле. И без обид. :)))
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