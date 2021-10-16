Ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.
Дивися повний текст Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать її використання — ОП.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:00
Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать її використання — ОП.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:00
Нам когда то на корпоративе под Новый год подарили по 300 грн на взнос в Дельта фонд. Типа проценты будут расти и на пенсию даже хватит.
Обанкротился этот фонд через год. Хорошо что должны не остались.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:58
Недавно возобновились разговоры про запуск обязательного накопительного пенсионного страхования, скорее всего тысячу предложат вложить туда для "легкого" старта)))
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:00
«Ключевое на самом деле здесь — это не тысяча за вакцинацию"
Точно сказал.Ключевым на самом деле,в данной информации есть слово БУДЕТ,которое употреблялось 8 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:10
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:14
Все получат не переживайте, уже вижу в каждом селе очередь в "театри, концерти, книги, кіно" и особенно "в туризм" за ковидную тысячу. Скромный номер во львовском отеле От 750 грн/сутки. Гуляем на все. Мудрость нашей власти поражает. После этих локдаунов цены На транспорт сделают ещё Х2 чтобы отбить убытки. Например метро в Киеве вот вот по 20 грн.
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