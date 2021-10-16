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Тисячу Зеленського не дадуть
грошима на руки і обмежать...

Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:56

Re: Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать.

Тысячу можно будет потратить в ресторане у Коли Тищенка
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:28

Re: Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать.

Не удержался, но в масть:

https://ua24ua.net/vaktsinatorskaya-100 ... -eksperti/
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:35

Позорище,больше сказать нечего...
Scotch
 
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