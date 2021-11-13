Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень.
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
А не совпало ли повышение цен с запретом невакцинированным гражданам кататься в общественном транспорте?
Он теперь пустой ездит. Прибыль, видимо, достойная гениев, которые такой ход придумали
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:07
.... погані як ви бачите прохід в метро в день два рази 40 грн на 22 дні = 880 грн якщо мінімальна зп 6000 грн комуналка 2500 грн і на про життя 3000 грн ???????? ЯК
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:29
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:31
Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Зеленский - хороший.
Кличко - плохой
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:38
По чем стоил проезд в метро до прихода этой банды в 14-м? по 2 грн?
Это наверно потому что Путин нападет.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій. Аж интересно, с какой такой "громадой" будут обговорення, и какая такая громада будет давать на такое согласие... А в том, что оно будет, я лично не сомневаюсь.
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:02
Не, тут как в анекдоте - просто деньги нужны... В 2014 не знаю, можно погуглить, а вот до середины 2018 проезд в метро был 5 грн., но метрополитен тогда стал должен много денег компании Павла Фукса и сразу проезд увеличили до 8 грн. Вот так сходу. О причинно-следственной связи писать не буду))
Ну, теперь ещё деньги нужны.
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:06
Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Воровать меньше надо. И без коррупционной культуры.
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:28
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