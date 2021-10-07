Шанс появится. Только не на общественный, а на пристойный личный. И не у вас, а у руководителей Киевпастранса. Да и не только на транспорт.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:56
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:14
Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:25
Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:50
И что? Эти люди не ходят в магазины, рестораны, кафе, бары, ТРЦ, больницы и т.д., а только дома сидят? Не поняла вашу логику
Повышение стоимости проезда однозначно приведет к сокращению поездок в общественном транспорте - народ сто раз задумается, прежде чем куда-то ехать и "оптимизирует" свои поездки на работу.
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:15
Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Це здіватєльство та знущання.
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