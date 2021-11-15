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День фінансів: тисяча Зеленського,
нові тарифи на проїзд...

День фінансів: тисяча Зеленського, нові тарифи на проїзд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:06

День фінансів: тисяча Зеленського, нові тарифи на проїзд...

Пропонуємо до обговорення:
Як можна витратити тисячу за вакцинацію і що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв.

Дивися повний текст День фінансів: тисяча Зеленського, нові тарифи на проїзд у столиці, видача офіційних електронних адрес.
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