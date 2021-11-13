Компанія Porshe розробляє технологію «цифрового двійника» здатну спрогнозувати необхідність ТО в залежності від стилю водіння конкретної людини.
Дивися повний текст Автомобілі Porsche зможуть передбачати поломки перед тим, як вони стануться.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:05
Автомобілі Porsche зможуть передбачати поломки перед...
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Дивися повний текст Автомобілі Porsche зможуть передбачати поломки перед тим, як вони стануться.
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:05
:-)
Востаннє редагувалось laa1999 в Сер 17 лис, 2021 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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