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Автомобілі Porsche зможуть
передбачати поломки перед...

Автомобілі Porsche зможуть передбачати поломки перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:05

Автомобілі Porsche зможуть передбачати поломки перед...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Porshe розробляє технологію «цифрового двійника» здатну спрогнозувати необхідність ТО в залежності від стилю водіння конкретної людини.

Дивися повний текст Автомобілі Porsche зможуть передбачати поломки перед тим, як вони стануться.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:05

:-)
Востаннє редагувалось laa1999 в Сер 17 лис, 2021 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:06

Сейчас попаду в аварию...мы все умерем....ааа...Не едь, прошу тебя
laa1999
 
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