Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58
Да нет, батенька, это средне арифметическое между "населением Украины" и теми, у кого "Закончилась эпоха бедности".
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:02
браво
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:40
Как не крути,у нас нет средней зарплаты 14 тыс.гривен,как пишет Госстат,может быть,в Киеве.
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:43
Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
Вы, не расслабляйте булки, сюжет только разворачивается:
https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... krayintsiv
Почему-то никто не хочет видеть происходящего:
А всё, только в этом:
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:45
Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
я всегда считал женщин львицами. И вот доказательство их хищной натуры.
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18
Голод не тётка.
Причина(едят не те, кто работает, а кто громче кричит):
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