Компанія Uber повідомила про закриття сервісу Uber Shuttle в Києві з 19 листопада 2021 року.
Дивися повний текст Uber Shuttle припиняє роботу в Києві.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34
Uber Shuttle припиняє роботу в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber Shuttle припиняє роботу в Києві.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34
Ну, не пошло. Бывает. Убер - жлобский сервис. Пожинайте плоды. Всё закономерно. Рад за них. Скоро и такси прикроют. Пока выезжают.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:36
Re: Uber Shuttle припиняє роботу в Києві
Лично мне как бы пох
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