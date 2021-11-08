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Кличко пояснив різке
підвищення вартості проїзду

Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09

Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці з наступного року стало вимушеним кроком.

Дивися повний текст Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09

После того, как они перестали людей пускать в транспорт, этого следовало ожидать.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:31

Re: Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду

Я за него больше голосовать не буду.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:12

  Investor_K написав:Я за него больше голосовать не буду.


А зачем вы за него проголосовали в прошлый раз?
Я был уверен что на второй срок он не пройдет. Но как говорится про наших соседей, только я переведу на наш лад - Умом наш Киев не понять -
Или западных в Киев на пмж понаехало дофига, или город свихнулся напрочь.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:01

"Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше" - что он курит?!
В каком еще из городов Украины проезд по 20 гривен? Или он Варшаву с Парижем в украинские города записал?
Так проездные даже в Варшаве сильно дешевле!
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:34

  panzershreck1921 написав:"Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше" - что он курит?!
В каком еще из городов Украины проезд по 20 гривен?

Так речь про повышение в принципе, а не про до именно 20 грн. Тут да, вполне вероятно, что "что Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда". В Одессе, например, на 60% подняли уже с первого ноября. Был трамвай/троллейбус 5 грн - стал 8.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52

  Investor_K написав:Я за него больше голосовать не буду.


а если бензин сделать по 100 грн?
а проезд в Киеве на момент голосования будет дешевле чем в любом областном центре?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:00

Цены будут как в Москве.

С какого хера?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:23

  Investor_K написав:Цены будут как в Москве.

С какого хера?

Киев - мать городов Русских 8)
Лучше пусть уберет все эти проездные и сделает возможность оплаты проезда банковской картой, а не только лишь в метро.
Аlександр
 
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Иди в бокс. Пусть тебе череп сломают. Ты и так дэбил.
3x2x3x2
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