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Кличко пояснив різке
підвищення вартості проїзду

Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:11

  Investor_K написав:Цены будут как в Москве.

С какого хера?

мда, неувязочка с "Генеральной линией Партии" :)
вместо Путин виноват = как у Путина :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:17

Investor_K,
С помощью приложения можно оплатить проезд, везде в транспорте QR-код -скачать 2мин. времени и еще 30сек. оплатить
Бекас
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  #<12
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