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Тисяча гривень за вакцинацію.
Шмигаль розповів, звідки...

Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:31

Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки...

Пропонуємо до обговорення:
Виплата за вакцинацію від коронавірусу в розмірі 1 тисячі гривень, яку напередодні анонсував президент Володимир Зеленський, буде виділена із загального фонду державного бюджету.

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R2
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