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Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Виплата за вакцинацію від коронавірусу в розмірі 1 тисячі гривень, яку напередодні анонсував президент Володимир Зеленський, буде виділена із загального фонду державного бюджету.
Дивися повний текст Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки виділять кошти
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