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BofA погіршив прогноз росту
економіки України у цьому...

BofA погіршив прогноз росту економіки України у цьому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:10

BofA погіршив прогноз росту економіки України у цьому...

Пропонуємо до обговорення:
У Bank of America погіршили прогноз росту економіки України у 2021 році із 4,5% до 3%, що може спричинити невиплату за ВВП-варантами в 2023 році і збільшує ймовірність викупу купонів Мінфіном.

Дивися повний текст BofA погіршив прогноз росту економіки України у цьому році із 4,5% до 3%.
R2
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