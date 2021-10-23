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Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Котирування євроблігацій українського уряду дешевшають на тлі інформації про прагнення Кабінету міністрів затримати виплати за цільовими "зеленими" облігаціями на адресу компанії "ДТЕК ВІЕ".
Дивися повний текст Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати «зелених» бондів інвесторам
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:01
И какой сюда придёт инвестор? Ответ напрашивается сам собой. Хоть с нянями, хоть без них. :))) Всё ясно.
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