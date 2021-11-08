ПАТ Центренерго законтрактувало 1,5 млн т вугілля, щоб компенсувати нестачу ресурсу від державних шахт.
Дивися повний текст Центренерго законтрактувало поставки вугілля з чотирьох країн.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:09
Центренерго законтрактувало поставки вугілля з чотирьох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центренерго законтрактувало поставки вугілля з чотирьох країн.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:10
Я так понимаю, пошли по пути ликвидации "Государства".
Чии-то хотелки переросли саму Украину.
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