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Центренерго законтрактувало
поставки вугілля з чотирьох...

Центренерго законтрактувало поставки вугілля з чотирьох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:09

Центренерго законтрактувало поставки вугілля з чотирьох...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ Центренерго законтрактувало 1,5 млн т вугілля, щоб компенсувати нестачу ресурсу від державних шахт.

Дивися повний текст Центренерго законтрактувало поставки вугілля з чотирьох країн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:10

Я так понимаю, пошли по пути ликвидации "Государства".
Чии-то хотелки переросли саму Украину.
https://censor.net/ru/news/3300049/kriz ... _kropachev
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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