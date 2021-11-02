Білорусь 18 листопада припиняє постачання електроенергії до України. Це передбачає встановлений порядок в рамках контрактних відносин.
Дивися повний текст Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до України.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:14
Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до України.
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:14
Странно что она вообще его поставляла в Украину учитывая что Рада признала Лукашенко нелегетимным президентом,и записала чуть ли не всю страну в наши враги...
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