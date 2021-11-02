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Білорусь завтра припинить
постачання електроенергії до...

Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:14

Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до...

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь 18 листопада припиняє постачання електроенергії до України. Це передбачає встановлений порядок в рамках контрактних відносин.

Дивися повний текст Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до України.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:14

Странно что она вообще его поставляла в Украину учитывая что Рада признала Лукашенко нелегетимным президентом,и записала чуть ли не всю страну в наши враги...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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