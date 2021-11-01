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«Нова Пошта» запустить
доставку відправлень...

«Нова Пошта» запустить доставку відправлень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:17

«Нова Пошта» запустить доставку відправлень...

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Нова Пошта" продовжує тестувати нові маршрути для доставки посилок безпілотними літальними апаратами (БПЛА), щоб наступного року запропонувати клієнтам швидку доставку між містами-мільйонниками.

Дивися повний текст «Нова Пошта» запустить доставку відправлень безпілотниками між містами-мільйонниками.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:17

НП и так уже не может сложить цену за свои услуги,а с беспилотниками страшно представить.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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