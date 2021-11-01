|
|
«Нова Пошта» запустить доставку відправлень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Нова Пошта" продовжує тестувати нові маршрути для доставки посилок безпілотними літальними апаратами (БПЛА), щоб наступного року запропонувати клієнтам швидку доставку між містами-мільйонниками.
Дивися повний текст «Нова Пошта» запустить доставку відправлень безпілотниками між містами-мільйонниками
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96267
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 лис, 2021 09:17
НП и так уже не может сложить цену за свои услуги,а с беспилотниками страшно представить.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2504
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор