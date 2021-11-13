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Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з постаУ середу, 17 листопада, Верховна Рада ратифікувала гарантійну угоду "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку підписали 6 жовтня 2020 року у Брюсселі.новою Кабміну, на автомобільних номерних знаках відтепер дозволені лише букви.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:24
опять деньги спалят
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