Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, як змінились ціни на новобудови в столиці в жовтні.
Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах столиці у жовтні (інфографіка).
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:12
Ціни на житло в новобудовах столиці у жовтні (інфографіка)
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Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах столиці у жовтні (інфографіка).
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:12
Постоянного роста быть не может, в некоторых, а конкретнее жк Greenville Park -
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