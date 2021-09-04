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Ціни на житло в новобудовах
столиці у жовтні (інфографіка)

Ціни на житло в новобудовах столиці у жовтні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:12

Ціни на житло в новобудовах столиці у жовтні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, як змінились ціни на новобудови в столиці в жовтні.

Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах столиці у жовтні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:12

Постоянного роста быть не может, в некоторых, а конкретнее жк Greenville Park - https://nerukhomi.ua/n-zhk-greenville-park-kiev/ уже даже началось снежение цен
_Klim
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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