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Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України перерозподілив видатки спеціального фонду державного бюджету, призначені Міністерству інфраструктури. На Обухівську трасу виділили 100 млн гривен.
Дивися повний текст Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень на трасу до Конча-Заспи
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R2
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:20
Лучше б СТУГН заказали для армии.
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anton_gms
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:35
Вызывающе циничное решение.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 18 лис, 2021 15:43
они там что, ещё чемоданы не собирают ?
кому/зачем дорога к маеткам,
завтра всё равно сбегут по своим виллам в "италии" ?
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Марта
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:03
Для себя-всё,холопы подождут.Кстати,там и строить будут качественнее.
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Scotch
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