RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Під Радою протестують
проти закону про столицю

Під Радою протестують проти закону про столицю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:47

Під Радою протестують проти закону про столицю

Пропонуємо до обговорення:
Мітингувальники перебувають на площі Конституції.

Дивися повний текст Під Радою протестують проти закону про столицю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96271
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти... 1, 2
R2 » Вів 09 лис, 2021 12:15
11 817
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 09:54
_hunter
СБУ відкрила справу проти «Харківгазу», який відключив...
R2 » Сер 20 жов, 2021 11:43
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 11:43
Igorten
МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 20:13
2 294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 09:24
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.